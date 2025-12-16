El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) describió la reunión con Segob y la Secretaría de Agricultura como productiva, aunque no descartaron manifestaciones en algunas carreteras.

Por otra parte la Asociación Nacional de Transportistas de México (ANTAC) aseguró que se volverá a reunir con la Secretaría de Gobernación (Segob) esperando logren la negociación.

Campesinos se reúnen con Segob, pero seguirán manifestaciones como prevención

Eraclio Rodríguez, el dirigente campesino del FNRCM, compartió en entrevista con Azucena Uresti que ya tuvieron una reunión con Segob y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural misma que dijo fue productiva.

Debido al intercambio de diálogo y la apertura por los interés al producto del campo, el dirigente campesino aseguró que la reunión que tuvieron fue positiva, además de que escucharon su propuesta de un “modelo de acopio”.

“Es un buen avance, el día de mañana [17 de diciembre] nos reuniremos con todos los representantes de los estados para ver el tema del maíz (...) fue una reunión muy productiva”. Eraclio Rodríguez, el dirigente del FNRCM.

Campesinos desconfían de Segob y se organizan para nuevos bloqueos carreteros (Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

Pese a ello, Rodríguez aseguró que aún tendrán manifestaciones en algunas carreteras de México dejándolas libres de cobro para así poder reaccionar a tiempo ante desacuerdos en las mesas de trabajo.

“Es una medida de presión y de prevención”. Eraclio Rodríguez, el dirigente del FNRCM.

ANTAC prepara mesa de trabajo con Segob

Mientras el FNRCM ya tuvo su mesa técnica con Segob, David Estévez de la ANTAC aún no la tiene, pero está en preparativos de una reunión.

Estévez aseguró que hoy 16 de diciembre se reunirá con la Segob en busca de poner una fecha a la reunión donde hablarán sobre la inseguridad en las carreteras.

Sin embargo, el líder de la ANTAC se sinceró argumentando que aún está a la perspectiva de que la Segob pueda hacer una jugarreta por el cambio repentino de mesas ya pactadas.

“Hoy vamos a Gobernación a sentar las bases para la mesa de trabajo sobre el día de mañana (...) les diremos si nos chamaquearon o porqué quieren evitar la reunión con los transportistas en cuanto a seguridad”. David Estévez, líder de la ANTAC.