La mala racha de Samuel García terminó por afectar a otro de sus proyectos, pues recientemente se confirmó que Países Bajos no jugará en Nuevo León para el Mundial 2026 como había anunciado.

Según el Sorteo de Grupos del Mundial 2026 del 5 de diciembre, la Selección de Países Bajos se unió el Equipo F que jugaría en Nuevo León, resultado con el que Samuel García se mostró más que complacido.

Y es que Samuel García celebró las múltiples coincidencias de Nuevo León con la selección de Países Bajos debido a que sus jugadores portan un icónico uniforme naranja, similar al del partido gobernante "Movimiento Ciudadano“.

Selección de Países Bajos (Michelle Rojas)

Países Bajos no jugará en Nuevo León pese a celebraciones de Samuel García

El sábado 6 de diciembre de 2025 la FIFA anunció las fechas y sedes oficiales para los 104 encuentros del Mundial, destacando que Países Bajos no jugarán en Nuevo León.

Quienes sí jugarán en Nuevo León serán aquellos que integran el Grupo F, compuesto por las selecciones de:

Japón

Sudáfrica

Corea del Sur

Túnez

Ninguno de esos equipos había entusiasmado tanto a Samuel García como Países Bajos, ya que incluso le pidió a Heineken, empresa holandesa asentada en Nuevo León, surtir de cerveza gratis a la población por el Mundial 2026.

Al cierre de fin de año, a Samuel García se le han “salado” varios proyectos como señalaron en redes, entre ellos la supuesta inversión de mil millones de dólares de Nvidia.

Sin embargo, la empresa desmintió al día siguiente; así como la prometida gigafactory de Tesla en Santa Catarina, que finalmente su “compadre” detuvo.