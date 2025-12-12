La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que México, Estados Unidos y Canadá enfrentan grandes retos de cara al Mundial 2026, que deben solucionar de forma conjunta.

Durante el Quinto Congreso Internacional del Deporte y la Cultura Física, expertos de la UNAM y de la ONU centraron su debate en los retos que enfrentan los anfitriones del Mundial 2026:

Seguridad

Migración

Trata de personas

Lavado de dinero

De acuerdo con los expertos de la UNAM, el Mundial 2026 trae consigo grandes retos, más allá del comercio entre los tres anfitriones.

En las mesas de discusión sobre los restos para el Mundial 2026 participaron los siguientes académicos e investigadores de la UNAM:

Erik del Ángel Landeros

Javier Ulises Oliva Posadas

Yadira Gálvez Salvador

Luis Daniel Martínez Ortega

Los asistentes advirtieron sobre la necesidad de que México, Estados Unidos y Canadá tengan una coordinación para abordar los temas de seguridad, migración y trata de personas mientras se realiza el evento.

Respecto a la seguridad, los expertos señalaron que es necesario mantener protocolos coordinados para el flujo turístico, pues se espera la circulación nacional e internacional de miles de personas.

Los flujos de personas a nivel internacional por el Mundial 2026 podrían propiciar un incremento en la trata de personas, el tráfico y el lavado de dinero, de ahí la importancia de la coordinación.

Pese a los retos, la UNAM hizo hincapié en que el Mundial 2026 es una oportunidad para que México, Estados Unidos y Canadá avancen en la cooperación, buscando siempre la diplomacia deportiva.