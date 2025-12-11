El gobierno de la Ciudad de México presentó las placas conmemorativas del Mundial CDMX que se lanzarán con motivo del certamen deportivo que se llevará a cabo el próximo año.

En el acto de presentación, se explicó que las placas no serán obligatorias, sino que solo se tratarán de elementos colección y acá te contamos el precio y cómo tramitarlas.

Placa conmemorativa del Mundial CDMX (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Placa conmemorativa del Mundial CDMX: este será el precio

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció el lanzamiento de la placa conmemorativa del Mundial CDMX para vehículos automotores.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas de la capital del país, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que se van a lanzar 3 modelos distintos de las placas.

Asimismo, el funcionario dijo el precio de las placas conmemorativas del Mundial CDMX será de mil 500 pesos, pero también indicó que únicamente se van a emitirá 60 mil matrículas.

Al abundar en los detalles del precio de la matrícula, Juan Pablo de Botton aclaró que no se cobrará la baja ni la alta de la placa, y quienes así lo deseen, podrán adquirir una placa normal.

Placa conmemorativa del Mundial CDMX: cómo tramitarla

Por otro lado, las autoridades del gobierno capitalino ofrecieron los detalles sobre el proceso que se deberá seguir como parte del trámite para obtener la placa conmemorativa del Mundial CDMX: