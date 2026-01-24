Samuel Sotelo Salgado, el hombre de confianza de Cuauhtémoc Blanco como suplente

Samuel Sotelo Salgado, quien fue secretario de Gobernación en la administración de Cuauhtémoc Blanco, estaría vinculado con “El Botox”, señalado como el principal extorsionador de Michoacán.

La información apunta a que César Sepúlveda, alías “El Botox”, fue detenido por primera vez el 28 de agosto de 2018 en un domicilio en Cuernavaca, propiedad de Samuel Sotelo Salgado.

“El Botox” fue detenido hace unos días por su preseunta responsabilidad en el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en el estado de Michoacán.

Cuando Cuauhtémoc Blanco era gobernador de Morelos y pretendía competir para ocupar un lugar en el Congreso, Samuel Sotelo Salgado asumió el cargo de suplente del despacho.

Recientemente se dio a conocer que el hombre de confianza de Cuauhtémoc Blanco, Samuel Sotelo Salgado podría estar vinculado con “El Botox” y el cártel de Los Blancos de Troya.

Un informe de la 24 zona del Ejército Mexicano, con sede en Cuernavaca, señala que la primera vez que “El Botox” fue capturado, el operativo se realizó en una casa de Samuel Sotelo Salgado.

¿Quién es Samuel Sotelo Salgado?

Samuel Sotelo Salgado es un abogado que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el estado de Morelos, donde se consolidó como uno de los colaboradores de mayor confianza de Cuauhtémoc Blanco.

Antes de su incursión directa en la política, Sotelo Salgado construyó una carrera dentro del sistema de justicia, donde fue se desempeñó como:

Defensor público

Agente investigador

Juez de primera instancia

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos

La cercanía con Cuauhtémoc Blanco comenzó cuando Samuel Sotelo fue alcalde de Cuernavaca y, posteriormente, el exfutbolista lo nombró como su secretario de Gobernación en Morelos.

Samuel Sotelo Salgado fue suplente de Cuauhtémoc Blanco y aunque su paso en la gubernatura fue breve, su nombre cobró relevancia al convertirse en la figura que garantizó la continuidad del gobierno estatal.