Samuel Sotelo Salgado, exsecretario del Gobierno de Morelos, se deslindó de cualquier vínculo con César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, señalado como extorsionador del sector limonero en Michoacán, luego de reportes periodísticos que retomaron una detención ocurrida en 2018.

Lo anterior surge después de que diversos informes señalaran que “El Botox” fue detenido en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca, Morelos, propiedad de Samuel Sotelo, durante un operativo realizado en el año 2018.

Cabe recordar que César Alejandro Sepúlveda ya había sido detenido por autoridades federales en ese entonces y permaneció en prisión al menos 20 meses.

La segunda detención de “El Botox” fue en 2026 por asesinato de Bernardo Bravo

En enero de 2026, César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, fue capturado nuevamente el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en la región.

Samuel Sotelo niega vínculos y explica el manejo de su propiedad

A través de una carta pública, Samuel Sotelo, quien fue exsecretario en la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, negó de manera categórica cualquier relación o comunicación con “El Botox”.

El exfuncionario explicó que el inmueble donde presuntamente fue detenido Sepúlveda en Cuernavaca fue adquirido por él en el año 2014.

Posteriormente, en 2018, la propiedad fue puesta en arrendamiento mediante una asesora inmobiliaria, a la cual se le delegó la administración, promoción y formalización del contrato.

En ese sentido, Sotelo afirmó que no tuvo relación directa ni contacto alguno con el arrendatario ni con las personas que habitaron el inmueble durante ese periodo.

Contrato de arrendamiento no vincula a Samuel Sotelo con “El Botox”

Samuel Sotelo precisó que el contrato de arrendamiento de su propiedad fue firmado en julio de 2018 y que en dicho documento no aparece el nombre de César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”.

Asimismo, informó que adjuntó imágenes del contrato como respaldo documental de sus declaraciones.

Finalmente, en su carta pública sostuvo que su única relación con asuntos penales ha sido exclusivamente en el ámbito institucional, derivada de su trayectoria como defensor de oficio, juez y magistrado del Poder Judicial de Morelos.