Samuel Sotelo Salgado ha construido una carrera de más de tres décadas en el servicio público, pasando del Poder Judicial a la administración estatal, hasta convertirse en secretario de Gobierno y gobernador encargado, consolidándose como el principal suplente y operador político de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Aquí te contamos de quién se trata.

¿Quién es Samuel Sotelo Salgado?

Samuel Sotelo Salgado es un abogado y funcionario público mexicano, integrante del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en el estado de Morelos.

Ha ocupado diversos cargos jurídicos y administrativos en la administración estatal, llegando a desempeñarse como secretario de Gobierno y gobernador encargado del Poder Ejecutivo en Morelos cuando Blanco solicitó licencias para separarse temporalmente del cargo.

¿Qué edad tiene Samuel Sotelo Salgado?

Samuel Sotelo Salgado nació el 20 de agosto de 1961, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿Samuel Sotelo Salgado tiene esposa?

Sí, Samuel Sotelo Salgado está casado con Evertina Bustamante, con quien ha aparecido en eventos oficiales y ceremonias en Morelos.

Samuel Sotelo Salgado, suplente de Cuauhtémoc Blanco (X: @SGSamuelSoteloS)

¿Qué signo zodiacal es Samuel Sotelo Salgado?

Al haber nacido el 20 de agosto, Samuel Sotelo Salgado es Leo, signo que se caracteriza por su personalidad enérgica, creativa, leal y líder natural.

¿Samuel Sotelo Salgado tiene hijos?

Sí, Samuel Sotelo Salgado tiene al menos dos hijos que lo han acompañado en eventos públicos.

¿Qué estudió Samuel Sotelo Salgado?

Samuel Sotelo Salgado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Además, cuenta con una especialidad en Administración de Justicia y una maestría en Procuración y Administración de Justicia, también por la UAEM.

¿En qué ha trabajado Samuel Sotelo Salgado?

Samuel Sotelo se ha desempeñado como servidor público, ocupando cargos como: