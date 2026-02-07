La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) recomendó no usar perfume en el cuello derivado de diversos estudios, por lo cual, un experto explicó qué hay detrás de la advertencia.

Estudios como el de Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) informaron que el uso de perfume en el cuello podría resultar perjudicial para la salud, debido a que contamina el sistema endocrinólogo.

¿Es dañino usar perfume en el cuello? Endocrinólogo explica advertencia de Salud CDMX

Fue en entrevista para Pamela Cerdeira que el endocrinólogo Alfredo Nava de la Vega explicó la advertencia de Salud CDMX, referente a si es dañino usar perfume en el cuello, lo cual confirmó.

El endocrinólogo reafirmó que la piel del cuello es más delgada y que además está a poca distancia de la tiroides y sin protección, por lo cual cualquier sustancia cercana podría alterarla.

No uses perfume en el cuello (Secretaría de Salud)

Asimismo, el endocrinólogo señaló que esto es debido a los disruptores endocrinos, presentes en algunos productos —como fijadores en perfumes— que interfieren con los procesos hormonales.

Agregó que es la dosis cotidiana la que puede alterar dicho sistema y la tiroides o fertilidad, como sería el caso de los perfumes, cuya sustancia en los fijadores podría causar alteraciones hormonales.

¿Qué sustancias son disruptores endocrinos? Esto tiene el perfume

El doctor Alfredo Nava también resaltó que hay varios tipos de disruptores endocrinos; entre ellos, los advertidos por la Secretaría de Salud CDMX, ftalatos, los cuales son sintéticos.

Agregó que la cuestión de los disruptores endocrinos no es nueva y que en consecuente, los perfumes han comenzado a retirar de sus fijadores, aunque no es certero pese a que deben estar listados.

Mencionó a su vez que los parabenos, los cuales se encuentran en productos cotidianos como shampoos y bloqueadores solares, son disruptores endocrinos; sin embargo, hay más:

Atrazina, en herbicidas

Bisfenol A, que se usa en plásticos de policarbonato y resinas

Dioxinas, también en herbicidas

Perclorato, sal incolora para cohetes y fuegos artificiales

Fitoestrógenos presentes en algunas plantas

Bifenilos policlorados, que se usaban en la fabricación de equipos eléctricos

Triclosán, agregado anteriormente a productos antimicrobianos