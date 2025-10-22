El diputado Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que buscará proponer que el home office para Diputados sea cancelado por acciones como las de Cuautémoc Blanco.

Las acciones de Cuautémoc Blanco conectando segundos mientras estaba en la cancha de padél, dio mucho de qué hablar y podría costar caro a Diputados por el mal uso del home office.

Rubén Moreira propone cancelar home office para Diputados por ejemplo de Cuauhtémoc Blanco

Las sesiones a distancia que se implementaron por la pandemia por Covid-19 en la Cámara de Diputados siguieron en pie, pero un mal uso del home office como lo mostrado por Cuauhtémoc Blanco cancelaría la prestación.

Rubén Moreira, el diputado por el PRI, señaló que él propondrá que el home office para Diputados quede cancelado, siendo una prestación a la que se pueda acceder por justificación.

Cuauhtémoc Blanco, político. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Para Rubén Moreira fue claro el mal uso que se le está dando a las sesiones a distancia en la Cámara de Diputados, señalando que si bien el home office podía aplicar no es para hacerlo mientras se juega padél.

El diputado señaló que las sesiones a distancia fueron puestas para cuando se tomaba desde las oficinas, pero no en ambientes donde no es propicio porque no se está atendiendo el trabajo.

Por otra parte, señaló que ante ello, buscará que se cancele el home office para diputados explicando que solo podrán acceder en caso de emergencia.

“Nosotros vamos a hacer la propuesta de que ya no haya sesiones a distancia salvo una emergencia”. Rubén Moreira, diputado.

El diputado Rubén Moreira externó su indignación hacia malos uso del home office en diciendo “no creo que haya sanciones por hacerse pendejos” para luego confirmar que su reglamento interno dice que sí debería ser castigado.