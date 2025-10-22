Luego de que se armó un escándalo por las acciones de Cuauhtémoc Blanco en una reunión semipresencial en la Cámara de Diputados, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tomará nuevas medidas.

Desde la cabecilla de Ricardo Monreal, se informó a diputados de Morena cuál es la nueva dinámica que tendrán para la asistencia para sesionar en la Cámara de Diputados.

Morena comparte nuevas medidas en sesiones de Cámara Diputados tras escándalo de Cuahtémoc Blanco

Tras la polémica que Cuauhtémoc Blanco levantó por conectarse desde una cancha de pádel a la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Morena decidió compartir nuevas medidas.

A través de una circular mandada a diputados de Morena firmada por Ricardo Monreal se informó que ahora deben asistir al menos 80 de los 253 integrantes de la bancada.

Específicamente deben acudir representantes de Morena, los cuatro vice coordinadores, el vocero del grupo y los dos integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, señala que los 80 diputados de Morena serán cambiados aleatoriamente y deberán asistir según la Comisión que sea citada en el día.

Sin embargo, las nuevas medidas puestas por Morena para sus diputados señalan que si alguien no puede asistir de forma semipresencial deberán avisar a la diputada Gabriela Jiménez Godoy.

Gabriela Jiménez Godoy, diputada electa de Morena (Cortesía)

Entre los primeros 80 en la lista a asistir circula en nombre de Cuauhtémoc Blanco para la segunda sesión ordinaria del 22 de octubre.

Los nuevas medidas para los diputados de Morena se implementarán a partir del 22 de octubre sin fecha de caducidad y sin quitar lo semipresencial a las sesiones de los servidores público.