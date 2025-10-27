El diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo (PT) fue el único en asistir a la Cámara de Diputados a la Comisión de Presupuesto de 58 que debían asistir.

Desde la conexión que tuvo Cuauhtémoc Blanco desde una cancha de pádel, se ha cuestionado que diputados tengan acceso a home office porque ni así “cumplen su responsabilidad”.

Solo un diputado acudió a la Comisión de Presupuesto y acusa desinterés aún a distancia

El 24 de octubre se hizo viral una fotografía desde la Comisión de Presupuesto donde solo se veía a un diputado con las sillas vacías a su lado, siendo él mismo quien confirmó la ausencia.

En entrevista con Azucena Uresti, Reginaldo Sandoval confirmó que solo fue él presencialmente a sesionar a la Comisión de Presupuesto de 58 que debían asistir.

Reginaldo Sandoval, diputado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Si bien, Reginaldo Sandoval, diputado del PT, señaló que 44 estuvieron a distancia -sin cumplir la cuota señalada-, apuntó que 13 ni siquiera tuvieron el interés de conectarse ni a distancia, “si no quieren trabajar que los cambien de Comisión”.

Ante la situación que pasó con Cuauhtémoc Blanco que fue el parteaguas del diálogo de home office para diputados, Sandoval señaló que los servidores públicos están mostrando desinterés hasta a distancia.

“Ni a distancia cumplen su responsabilidad”. Reginaldo Sandoval, diputado.

Por otra parte, el diputado del PT también confirmó que ni la presidenta de la Comisión, Merilyn Gómez Pozos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue y que la sesión la tuvo que hacer la secretaria técnica.

Finalmente, Reginaldo Sandoval señaló que el 27 de octubre se abordará el tema del trabajo semipresencial en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque acusa que se está abusando el uso de home office.