En medio de la polémica por el video en el que aparece jugando pádel, Cuauhtémoc Blanco volverá a las canchas, debido a que participará en un Partido de Leyendas de Tlaxcala.

En los últimos días, el diputado de Morena se ha colocado en el centro de las críticas por no atender su trabajo legislativo, ya que fue exhibido por estar jugando pádel en plena sesión.

Pese a ello, se anunció que Cuauhtémoc Blanco seguirá muy enfocado en el deporte, pues volverá a las canchas en el Partido de Leyendas de Tlaxcala y te contamos los detalles.

Cuauhtémoc Blanco (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

Precio de los boletos para ver a Cuauhtémoc Blanco en el Partido de Leyendas

El domingo 9 de noviembre de 2025, el ex futbolista y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, volverá a las canchas, ya que va a disputar el Partido de Leyendas de Tlaxcala.

Se trata de un partido amistoso de América Leyendas contra Leyendas de la Sudamericana que se celebrará a las 12:00 horas en el estadio Tlahuicole y para el que los precios de los boletos son estos:

Grada General: 224 pesos

Grada Sur Portería: 280 pesos

Grada Norte Portería: 336 pesos

Grada Preferente: 392 pesos

Preferente Sombra: 392 pesos

VIP Cancha: Mil 120 pesos

Cuauhtémoc Blanco jugará el partido de Leyendas de Tlaxcala (Ecos de Gloria/Facebook)

Cabe destacar que se espera que en el partido participen otros ex futbolistas como Christian “el Chaco” Giménez, Matías Vuoso, Aquivaldo Mosquera, Juan Carlos Cacho y “el Conejo” Pérez, entre otros.

El encuentro se realizará pese a la polémica alrededor de Cuauhtémoc Blanco por el video en el que se le observa jugando pádel en plena sesión de la Comisión de Presupuesto del pasado 20 de octubre.