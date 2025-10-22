La polémica por el video de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en plena sesión de la Cámara de Diputados ya traspasó las fronteras, pues medios internacionales han retomado el incidente.

Lo anterior debido a que el diario español, El País y CBS, la cadena de televisión de Estados Unidos, reportaron el momento en el que el diputado de Morena fue captado haciendo de todo menos legislar.

Cabe recordar que fue el lunes 20 de octubre cuando se captó en video a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel mientras se realizaba la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto.

Cuauhtémoc Blanco (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Video de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel llegó al extranjero; El País y CBS reportan incidente

El video de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel ha generado una fuerte polémica que incluso ya tuvo impacto internacional, debido a que el incidente llegó a El País y CBS.

La edición mexicana del diario español, compartió una nota en la que reportó los momentos en los que el ex futbolista quiso pasar lista en la sesión de la Comisión de Presupuesto.

En la nota se destaca que el también Cuauhtémoc Blanco quedó exhibido porque al encender su cámara, se le pudo ver desde la cancha e incluso se escuchaban los raquetazos.

Por su parte, la cadena de noticias de Estados Unidos, difundió en sus redes sociales el video de Cuauhtémoc Blanco mientras sus compañeros diputados votaban a Ley de Aguas Nacionales.

En las publicaciones de CBS, se hace mención sobre los dichos del diputado del PRI, Mario Zamora, quien al notar lo que ocurría, acusó que el ex gobernador de Morelos no sabía ni qué votaba.

En Facebook, el post de CBS que se compartió este 22 de octubre, ya tiene más de 14 mil visualizaciones y cerca de 100 reacciones, la mayoría de ellas de risa y algunas otras de molestia.

CBS retomó el video de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel (Facebook)

Cuauhtémoc Blanco minimizó críticas por video jugando pádel en plena sesión

Cabe destacar que al quedar exhibido por estar jugando pádel en plena sesión, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco minimizó las críticas e intentó justificar lo ocurrido.

Abordado por medios de comunicación, dijo que necesita realizar actividad física por recomendaciones médicas, por lo que incluso sentenció que no va a ser la primera ni última vez.

Además, Cuauhtémoc Blanco aseveró que mientras se estaba llevando a cabo la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, él ya no estaba jugando pádel.

Incluso, aseveró que su confusión sobre el pase de lista y la votación, se dio por que él estaba en un lugar donde había señal, pese a que sí se conectó al zoom de la sesión.

Finalmente, indicó que si por lo ocurrido en los trabajos legislativos del 20 de octubre se determinar que debe pagar una multa, él está dispuesto a que se le aplique.