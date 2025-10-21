El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mostró su respaldo a Cuauhtémoc Blanco luego de que el legislador fuese acusado de jugar pádel durante votación de la Ley de Aguas Nacionales.

Aunque Ricardo Monreal resaltó la “inteligencia” del diputado, mencionó en entrevista que cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa, "no lo dejan con un buen sabor de boca”.

Ricardo Monreal adelantó que, de ser el caso, serían los órganos administrativos los que determinen alguna sanción, posiblemente económica, para el diputado Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante votación por Ley de Aguas Nacionales (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

“Es muy inteligente, Cuauhtémoc”, respalda Ricardo Monreal

Luego de las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en plena votación, Ricardo Monreal hizo un llamado a que todos los diputados cumplan con sus responsabilidades legislativas.

“Luchamos muchos años por estar aquí. Hay que honrar esa confianza que nos dio la población para estar aquí”, indicó Ricardo Monreal, aunque descartó que se realicen legislaciones para obligar a los legisladores a poner atención.

A pregunta expresa, Ricardo Monreal consideró que Cuauhtémoc Blanco sí respondería si fuese cuestionado sobre el contenido de la Ley de Aguas, a pesar de estar jugando pádel mientras se desarrollaba la sesión.

“Yo creo que sí. El la lee antes. Es muy inteligente, Cuauhtémoc”. Ricardo Monreal

La respuesta de Ricardo Monreal causó risas entre la prensa, quienes respondieron “Háblele y le preguntamos nosotros”, ante la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco supiera de qué trató la votación.