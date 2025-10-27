La polémica por el home office en diputados sigue, pero ahora Movimiento Ciudadano lo hace oficial con una carta que mandó al coordinador Ricardo Monreal.
A pesar de que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio cuotas para las asistencias semi presenciales en la Cámara de Diputados, los servidores públicos no lo llevaron a cabo.
Movimiento Ciudadano pide que el home office legislativo termine
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, extendió una carta a Ricardo Monreal pidiendo que el home office legislativo termine.
Luego del escándalo que se armó con Cuauhtémoc Blanco conectado a una sesión mientras jugaba pádel y otros malos usos de home office que fueron evidenciaron, piden que esta flexibilidad se termine.
Esta ocasión, Movimiento Ciudadano lo hizo oficial al mandarle al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que termine la modalidad semi presencial.
“Los trabajados legislativos debe regresar a la presencialidad como lo hacen millones de personas todos los días en México”.Carta a Monreal.
Por otra parte, Movimiento Ciudadano señaló que el artículo 300 del reglamento se está usando para evitar el trabajo presencial sin justificación alguna.
Esta carta a Ricardo Monreal se da debido a que además se captó que la Comisión de Presupuesto, tuvo un solo diputado del Partido del Trabajo (PT) en modalidad presencial y 13 ni se presentaron.
Asimismo, se apuntó que tampoco se cumplió con la cuota semi presencial que Morena había puesto, debido a que solo se conectaron 44 en home office.
Movimiento Ciudadano recuerda que el home office fue por pandemia
Movimiento Ciudadano exhortó a Ricardo Monreal a quitar el home office en diputados, recordando que esta fue una medida que solo aplicó en la pandemia.
Más de un diputado ha señalado que en la pandemia se dio el home office en diputados por la circunstancia, pero en mayo de 2023 la cuarentena terminó de modo que también la modalidad semi presencial.
Sin embargo, diputados siguieron haciendo uso del home office debido a que el estatuto de semi presencial no se ha cambiado, por lo que Movimiento Ciudadano pide terminarlo.