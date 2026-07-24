Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, anunció que se reunirá con la familia de Francisco Alejandro Leyva, periodista asesinado en Oaxaca el 22 de julio, quienes han pedido que no haya impunidad en el caso.

“Por instrucción de la presidenta tendremos reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión por la exigencia de que le homicidio no quede impune…” Rosa Icela Rodríguez. Secretaria de Gobernación

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reunión con la familia por el asesinato del periodista que hizo señalamientos contra funcionarios y legisladores de Morena.

Claudia Sheinbaum anunció que Rosa Icela Rodríguez también se reunirá con periodistas de Oaxaca, quienes han solicitado un encuentro.

Caso de Francisco Alejandro Leyva es atraído por Harfuch y la FGR

En su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el caso “ya es una investigación federal”.

Es decir, que lo va a atraer el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación.

No obstante, Harfuch evitó dar más detalles del caso del periodista asesinado en Oaxaca que inicia por la reciente atracción a nivel federal.

Francisco Alejandro Leyva era un periodista crítico de Morena

Francisco Alejandro Leyva fue asesinado el miércoles 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, después de difundir un video en el que señaló al senador monrenista Antonio Morales Toledo de estar inmiscuido en el delito de huachicol fiscal.

En su espacio informativo, El Zumbido del Moscardón, lo señaló de despojo de tierras en Oaxaca y retomó una publicación periodística sobre una presunta investigación del senador en Estados Unidos.

Periódicos como La Jornada consideraron en la nota del asesinato Francisco Alejandro Leyva que era un periodista crítico de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.