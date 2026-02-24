Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron una reunión el martes 24 de febrero de 2026 en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad.

El embajador Ronald Johnson abandonó el recinto en un vehículo diplomático y hasta el momento se desconocen los temas tratados, pero la reunión se da a dos días de la muerte de El Mencho.

De acuerdo con la información, en esta reunión, además de Ronald Johnson y Sheinbaum, habrían estado presentes:

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

Cerca de las 13:00 horas, Ronald Johnson arribó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La reunión se dio luego de que, a través de redes sociales, Ronald Johnson reconociera la actuación de las fuerzas de seguridad de México durante el operativo que derivó en la muerte de El Mencho.

Cabe mencionar que la Secretaría de la Defensa confirmó que el abatimiento de El Mencho se logró con el apoyo de Estados Unidos, que brindó información sobre el paradero del capo.