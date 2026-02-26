El miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dan Crenshaw, dijo ser cercano a Omar García Harfuch, reconociendo su trabajo en la captura de El Mencho.

Dan Crenshaw recordó que Omar García Harfuch vivió un atentado a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2020 por lo que incluso redobló esfuerzos.

Dan Crenshaw reconoce trabajo de Omar García Harfuch en detención de El Mencho

A tres días de que se diera a conocer la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho en Tapalpa, Jalisco, Dan Crenshaw elogió el trabajo de Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X, el representante de Estados Unidos, expresó su reconocimiento al trabajo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México está haciendo contra el crimen organizado.

Esto luego de que el 22 de febrero de 2026, en un trabajo en conjunto de las fuerzas federales de México con intercambio de inteligencia con Estados Unidos, se lograra atrapar a El Mencho, líder del CJNG.

“Estamos presenciando una cooperación más profunda entre Estados Unidos y México que la que hemos visto en mucho tiempo”. Dan Crenshaw, congresista de Estados Unidos.

Además de engrandecer el trabajo de Omar García Harfuch, Dan Crenshaw dijo que el secretario es amigo suyo por lo que decidió reconocer públicamente su labor.

Dan Crenshaw recuerda el atentado al que Omar García Harfuch sobrevivió del CJNG

Dan Crenshaw reconoció el trabajo hecho por Omar García Harfuch para la detención de El Mencho, recordando que además sufrió un atentado en 2020 a manos del CJNG.

En el mismo post, Dan Crenshaw recordó que el CJNG intentó asesinar a Omar García Harfuch cuando este era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX).

Sin embargo, Crenshaw aseguró que esto llevó a Omar García Harfuch a redoblar esfuerzos contra los cárteles mexicanos porque además se volvió “algo personal. Lo ha vivido y lo ha sobrevivido”.