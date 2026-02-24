La embajada de Estados Unidos en México actualizó este 23 de febrero la alerta que emitió desde el día de ayer por la violencia desatada en Jalisco y otros estados en el país.

Esta situación se derivó de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Se mantiene alerta de viaje en México para ciudadanos de Estados Unidos

Por medio de sus canales oficiales, la embajada de Estados Unidos anunció que se mantiene la alerta de viaje para México.

Esto después de que el día de hoy se llevaran a cabo operativos de seguridad en el país tras la muerte de El Mencho.

Operativos por El Mencho en Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

En cuanto a los vuelos, informaron que en Puerto Vallarta continúa habiendo afectaciones, mientras que otros aeropuertos en México están operando con normalidad .

En este caso, la recomendación a quienes les sean cancelados vuelos a Estados Unidos desde Puerto Vallarta o Guadalajara es hacer conexión con otra ciudad mexicana con aeropuerto.

Por su parte, detalló la embajada, se han limitado las operaciones en autopistas de cuota en:

Puebla

Guerrero

Tamaulipas

Nayarit

San Luis Potosí

Tijuana

Querétaro

Veracruz

Mazatlán

Países con alerta o recomendaciones de viaje por operativos de seguridad en México

Las alertas se hicieron públicas horas después de que se confirmara el abatimiento y muerte de El Mencho.

Además de Estados Unidos, otros países que mantienen activas sus alertas de viaje en México son:

Canadá

España

Francia

Alemania

Rusia

Ucrania

Argentina

India

Las advertencias a nivel internacional engloban los mismos puntos, en los cuales hay especial énfasis en estar refugiado en un lugar seguro.

Del mismo modo recordaron salir solo si es extremadamente necesario y llamar al 911 en caso de emergencia, así como evitar los bloqueos carreteros.