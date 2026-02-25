Claudia Sheinbaum comentó las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

“Sobre lo otro, bueno, ya hemos explicado cual fue la colaboración que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación la desarrollo la secretaria de la defensa nacional. Fue su Informe del Estado de la Union y bueno conocemos al presidente Trump pero la información que hemos dado es la correcta” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la conferencia mañanera del 25 de febrero, la presidenta de México confirmó que sostuvo una llamada breve con Donald Trump tras el operativo. Ambos hablaron sobre la inteligencia compartida y la situación en México.

Además, Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a funcionarios de Estados Unidos en una reunión protocolaria que incluyó felicitaciones por el operativo.

Claudia Sheinbaum confirma llamada con Trump tras operativo contra El Mencho

Claudia Sheinbaum confirmó que tuvo una llamada corta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del operativo de captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Dicha llamada habría sido el lunes 23 de febrero, un día después del abatimiento del líder del CJNG y la violencia originada por el grupo criminal.

Sheinbaum y Trump hablaron por ocho minutos de cómo fue el operativo, de cómo estaba la situación en México y de la inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

“Me llamó.. ayer, antier, una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo estaban las cosas… le platique cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos...” Claudia Sheinbaum

Estados Unidos felicita de manera presencial a México por abatimiento de El Mencho

Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de Sara Carter, zar anti drogas, y de Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en Palacio Nacional el 24 de febrero.

Aunque reconoció que sí hubo una felicitación por el operativo contra El Mencho aseguró que no fue el motivo principal sino una reunión de protocolo que estaba contemplada desde tiempo atrás.