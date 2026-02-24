La secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, advirtió a los cárteles mexicanos sobre atacar a estadounidenses, pues prometió que habrá “consecuencias severas”.

Estas declaraciones de la secretaria de prensa estadounidense, surgen en medio de tensiones fronterizas tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué dijo Karoline Leavitt sobre los cárteles mexicanos y su advertencia?

Durante una rueda de prensa, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de Estados Unidos, lanzó una advertencia a los capos y cárteles mexicanos sobre no atacar a ciudadanos estadounidenses.

Pues tras la muerte de El Mencho y la ola de violencia que se vivió en el país el pasado 22 de febrero, muchos ciudadanos estadounidenses quedaron varados en lugares como Puerto Vallarta, lo cual obligó al gobierno de Donald Trump a emir+tir alertas sobre refugiarse y evitar viajes no esenciales.

Por lo que Leavitt recomendó en su video a los estadounidenses en México seguir las guías del Departamento de Estado, pero tam bién mandó un mensaje directo a los cárteles de narcotráfico en México:

“Los cárteles de droga mexicanos saben que no deben ponerle un dedo encima a un solo estadounidense, o pagarán consecuencias severas bajo este presidente Donald Trump” Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de Estados Unidos,

Por lo que el video de Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de Estados Unidos, es una advertencia oficial de la Casa Blanca en medio de la crisis desatada por la muerte de El Mencho y la ola de violencia provocada por el CJNG.

Cabe recordar que Trump nombró a varios cárteles mexicanos como terroristas, lo cual ha aumentado las acciones más agresivas en su contra, como las operaciones contra barcos como el del Tren de Aragua y extradiciones como la de Rafael Caro Quintero.