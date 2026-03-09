El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoció al Gabinete de Seguridad de México por el decomiso de dos toneladas de cocaína, registrado en las costas de Acapulco, Guerrero.

“Reconozco al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos

A través de redes sociales, Ronald Johnson destacó que este importante decomiso de droga, efectuado el 9 de marzo de 2026, se une a otras incautaciones logradas en el gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Ronald Johnson reconoce al Gabinete de Seguridad por decomiso en Acapulco (Especial)

Ronald Johnson destaca liderazgo de Claudia Sheinbaum y Donald Trump frente a cárteles

Por la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la incautación de dos toneladas de cocaína en un operativo coordinado por la Marina, FGR y la SSPC.

Citando a Omar García Harfuch, el embajador Ronald Johnson reconoció al Gabinete de Seguridad mexicano al subrayar que con este decomiso suman más de 60 toneladas de droga ya incautadas por mar.

Agregó que estos esfuerzos son clave para proteger la salud y seguridad de estadounidenses y mexicanos, además de son muestra de los resultados de la cooperación entre ambos países.

Estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de nuestras dos naciones y demuestran lo que podemos lograr cuando cooperamos y compartimos información Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos

Finalmente, Ronald Johnson destacó el liderazgo de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, cuyas administraciones han logrado “desmantelar redes criminales mediante una cooperación sin precedentes”.

Por su parte, autoridades informaron que los bultos de cocaína fueron asegurados y serán puestos a disposición del Ministerio Público federal, que abrirá la carpeta de investigación correspondiente.