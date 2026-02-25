El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que se reforzará la seguridad en la frontera con México tras la muerte de ‘El Mencho’, registrada durante un operativo del Ejército mexicano el 22 de febrero de 2026.

“Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los cárteles antes de que llegue a nuestras comunidades” Greg Abbott, gobernador de Texas

Según anunció Greg Abbott en sus redes sociales, la frontera con México sería reforzada con la presencia de agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y Agentes especiales.

Estos elementos serían desplegados en puntos clave de la frontera de Texas, la cual abarca casi la mitad del límite internacional entre Estados Unidos y México, con una extensión de más de 2 mil kilómetros.

El Mencho; muerte desata violencia (Yazmín Betancourt/SDPnoticias )

Texas incrementa operativos en la frontera con México luego de la muerte de “El Mencho”

Según anunció el gobernador de Texas, también se incrementarán las operaciones aéreas y marítimas para reforzar la vigilancia en ríos y cruces fronterizos.

Aunque Texas anunció que reforzará la seguridad en la frontera con México por la ola de violencia tras la muerte de “El Mencho”, la mayoría de los hechos violentos no se registran en los límites con Estados Unidos.

Las zonas más afectadas por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco, estado que no es frontera con Texas.

Estados Unidos advirtió consecuencias al CJNG en casos de herir a ciudadanos estadounidenses

Al respecto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca confirmó que no se tiene conocimiento de víctimas estadounidenses.

Además, advirtió a los cárteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos de Estados Unidos.

“Los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente” Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca