Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch sostuvo una reunión de alto nivel con autoridades de Estados Unidos.

El encuentro con embajador Ronald Johnson, realizado el 24 de febrero en Palacio Nacional, fue calificado como protocolario por la mandataria.

En la reunión participaron también la zar antidrogas Sara Carter y altos funcionarios mexicanos, quienes reafirmaron la cooperación bilateral en un marco de confianza y soberanía, tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.

La reunión de García Harfuch con el embajador Ronald Johnson (Gabinete de Seguridad )

Gabinete de Seguridad recibe a autoridades de Estados Unidos en Palacio Nacional

En su conferencia mañanera de este miércoles, Claudia Sheinbaum dijo que la reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional ya que estaba pendiente.

También dijo que esta se llevó a cabo mientras ella encabezaba el acto oficial en Campo Marte por el Día de la Bandera.

Dan detalles de reunión en la que Estados Unidos felicitó a México

En la misma reunión participó Sara Carter, zar anti drogas de Estados Unidos, quien felicitó a México por el operativo en el que se detuvo y murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque la presidenta dijo que ese no era el tema central de encuentro.

El Gabinete de Seguridad dijo que en dicha reunión reafirmaron la colaboración entre México y Estados Unidos en un marco de confianza mutua y soberanía.

En la reunión también estuvieron: