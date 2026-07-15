Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) citar a Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, para que declare en el caso de huachicol fiscal que se le acusa.

La defensa de Farías Laguna sostiene que Rafael Ojeda cuenta con información importante que demostraría la inocencia del vicealmirante en el delito de huachicol fiscal, además en el de delincuencia organizada.

Farías Laguna asegura que Rafael Ojeda comprobará su inocencia en caso de huachicol fiscal; pide a FGR citarlo a declarar

El pasado 1 de junio, Farías Laguna habría enviado un escrito a Jorge Edmundo Cortés, fiscal de Delitos en Materia de Hidrocarburos, para pedir la declaración de Rafael Ojeda en su caso.

Farías Laguna pide a FGR que Rafael Ojeda declare en caso de huachicol fiscal (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

A través del escrito, Manuel Roberto Farías Laguna solicitó que Rafael Ojeda, quien además es su tío político, se presentara a una entrevista el 3 de junio, pero no objetivo respuesta por parte de la FGR.

En su petición, Farías Laguna explicó que la declaración de Rafael Ojeda es “útil y relevante”, pues el exmandatario tendría información de primera mano sobre el caso de huachicol fiscal en el que es señalado.

“(La petición) no descansa en una mera especulación defensiva, sino en una inferencia razonable derivada de datos de prueba ya incorporados a la indagatoria, que ubican al exsecretario de Marina como una persona con conocimiento directo, jerárquico e institucionalmente relevante sobre los hechos”. Manuel Roberto Farías Laguna

Farías Laguna también argumentó que Ojeda Durán es su tío político y que, debido a esa relación familiar y a su posición como entonces titular de la Marina, tuvo conocimiento de diversos acontecimientos vinculados con la investigación.

Hasta el momento, la FGR no ha informado si aceptará la petición para llamar a declarar a Rafael Ojeda. Tampoco se ha dado a conocer una fecha para resolver la solicitud presentada por la defensa del vicealmirante.