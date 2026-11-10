Ricardo Salinas Pliego respondió al video de Andrés Manuel López Beltrán mediante redes sociales; sin embargo, no contestó a las preguntas realizadas por el hijo del expresidente.

En respuesta al video compartido por el aspirante a diputado, el dueño de Grupo Salinas afirmó a Andrés Manuel López Beltrán que no se trata de un pleito personal.

Agregó que Andrés Manuel López Beltrán está sólo perdiendo el tiempo reciclando asuntos públicos desde hace “décadas” y que Ricardo Salinas Pliego ya habría respondido puntualmente, por lo que le pidió que también rinda cuentas, pero a México.

Ricardo Salinas Pliego asegura que ya respondió a cuestionamientos de Andrés Manuel López Beltrán

Tras video de Andrés Manuel López Beltrán compartido este lunes 9 de noviembre, Ricardo Salinas Pliego dio respuesta a los señalamientos y aseguró, sólo hace perder el tiempo con asuntos públicos desde hace años.

Sin dar respuesta a los cuestionamientos de Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Salinas Pliego aseguró que su trayectoria está a la vista de todos, con más de 40 años trabajando y construyendo empresas que crean valor.

Esto mientras invierte y arriesga su patrimonio, por lo que Ricardo Salinas Pliego señaló que seguirá exigiendo que cada quien responda por sus actos, pero sin privilegios por apellido o protección desde el poder.

Ya que Ricardo Salinas Pliego aseguró que los mexicanos tienen derecho a conocer la verdad sobre las “corruptelas”, que acusó, están al amparo del poder, tanto en el SAT como en el INE y los tribunales.

Ricardo Salinas Pliego también aseveró en este tenor que el partido de Andrés Manuel López Beltrán, así como su familia buscan censurar a quienes los exhiben.

Por lo que Ricardo Salinas Pliego le instó a Andrés Manuel López Beltrán a rendir cuentas a México -no a su persona-, sino a millones de ciudadanos que merecen más que miseria.

Ricardo Salinas Pliego evade preguntas de Andrés Manuel López Beltrán y niega un pleito personal (Ricardo Salinas Pliego)

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