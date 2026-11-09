La actriz Reese Witherspoon recuperó el control de su productora Hello Sunshine, cinco años después de vender una participación mayoritaria por una valoración estimada de 900 millones de dólares.

La operación se concretó mediante un acuerdo con el estudio francés Mediawan, que adquirió la compañía a Candle Media.

En 2021, Candle Media, respaldada por Blackstone y dirigida por los exejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs, adquirió una participación mayoritaria en Hello Sunshine, con una valoración estimada de 900 millones de dólares.

En aquel momento, Blackstone invirtió más de 500 millones de dólares en efectivo para comprar las acciones de los primeros inversionistas, entre ellos AT&T y Emerson Collective. Por su parte, Witherspoon reinvirtió el resto de su participación en la nueva compañía.

Tras aquella operación, Forbes estimó que el patrimonio neto de la actriz ascendía a 400 millones de dólares. Cinco años después, Witherspoon vuelve a tomar las riendas de la productora que fundó en 2016.

Así logró Reese Witherspoon recuperar su productora Hello Sunshine que fundó hace 10 años

El pasado 13 de octubre, Reese Witherspoon y Mediawan, un estudio con sede en París, anunciaron la adquisición de Hello Sunshine a Candle Media.

Aunque las compañías no revelaron el precio de la transacción, Axios informó que el acuerdo se habría concretado por una cantidad situada entre los ocho dígitos bajos y medios.

Esto significa que, incluso si la operación hubiera alcanzado los 50 millones de dólares, la valoración de la productora habría registrado una caída aproximada del 94% respecto a los 900 millones de dólares estimados en 2021.

En las semanas posteriores al anuncio, Variety y TheWrap informaron sobre la eliminación de aproximadamente 30 puestos de trabajo, cerca de la mitad de la plantilla.

También reportaron el desmantelamiento de la división de venta directa al consumidor y un nuevo enfoque de la compañía en el cine, la televisión y el club de lectura de Reese Witherspoon.

La readquisición también pone de manifiesto una brecha de valoración: la diferencia entre el valor que los inversionistas atribuyen a una empresa y el que realmente puede sostener a partir de su desempeño y generación de ingresos.

Cuando las expectativas de crecimiento de un inversionista no se cumplen, el valor de una compañía puede ajustarse considerablemente.

En ese escenario, sus fundadores pueden encontrar una oportunidad para recuperar el control y retomar el proyecto bajo nuevas condiciones.

Reese Witherspoon considera que recuperar Hello Sunshine es como volver a casa

Mediawan es un grupo de estudios con sede en París, Francia y respaldado por KKR.

Su modelo de negocio se basa en reunir compañías de producción y preservar la identidad creativa de cada una. Entre sus sellos se encuentran Plan B, de Brad Pitt, y Chernin Entertainment.

Witherspoon destacó que Mediawan ha construido un estudio que da prioridad a los creadores, una filosofía que, aseguró, siempre ha formado parte de su visión para Hello Sunshine. Por ello, describió la adquisición como un regreso a casa.

Peter Chernin, cuyo Grupo Chernin respaldó el lanzamiento de Hello Sunshine en 2016, también forma parte de este entorno empresarial. Se incorporó a la junta directiva de Mediawan después de que el grupo adquiriera North Road Company, su compañía.

Por su parte, Seth Rodsky, cofundador de Hello Sunshine, se integrará a la junta directiva junto con Witherspoon y los representantes de Mediawan.

Con esta operación, Reese Witherspoon vuelve a involucrarse directamente en el futuro de Hello Sunshine, una productora que creó para impulsar historias protagonizadas por mujeres y que ahora formará parte de una red internacional de estudios que busca preservar la independencia creativa de sus sellos.