Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) insisten en obtener una audiencia con el legislador Higinio Martínez, luego de la protesta frente al Senado de este lunes 9 de noviembre.

Durante la manifestación, uno de los representantes de los trabajadores del IMSS pidió que se establezca un día y horario para ser recibidos, pues Higinio Martínez habría declarado que estaba abierto al diálogo.

Trabajadores del IMSS buscan diálogo con Higinio Martínez; acudirían con Sheinbaum si no hay respuesta

En medio de la crisis en el IMSS, trabajadores de la institución se dieron cita este lunes para realizar una movilización por la Ciudad de México y exigir que se cumplan sus demandas; entre ellas, el aumento salarial.

Integrantes del movimiento de trabajadores activos y jubilados del IMSS avanzan sobre Eje Central Lázaro Cárdenas (Estrella Josento)

Un grupo de manifestantes protestó frente al Senado y exigió al guardia de seguridad que avisara a Higinio Martínez sobre su presencia este día, a fin de que se les de fecha para una audiencia.

Simple y sencillamente lo que queremos es que nos fijen la fecha y el día que van a recibir a los trabajadores. Representante de los trabajadores del IMSS

El representante de los inconformes advirtió que, si su solicitud no recibe respuesta, buscarán la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que conozca directamente las demandas de los trabajadores.

Si esto no es atendido, como creo que es su obligación como representantes del pueblo de México, tendremos que solicitar la intervención de la presidenta de la República. Representante de los trabajadores del IMSS

Por ahora, los empleados esperan que se les comunique una fecha para concretar el encuentro con Higinio Martínez. Su siguiente paso será dar seguimiento a la gestión y mantener la exigencia de diálogo con los representantes legislativos.