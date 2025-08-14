El senador Ricardo Anaya pidió que se aplique todo el peso de la ley para Mario Alberto Ávila Lizárraga por los sobornos a Pemex, aunque fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto durante una conferencia de prensa desde el Senado, en donde Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, fue cuestionado por el caso de los supuestos sobornos en Pemex durante la administración de Octavio Oropeza.

Cabe recordar que el gobierno del presidente Donald Trump acusó a dos empresarios originarios de México por supuestamente haber entregado sobornos a Pemex a cambio de otorgar contratos millonarios.

Se trata puntualmente de Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quienes ya son investigados por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Ricardo Anaya pide todo el peso de la ley a Mario Alberto Ávila Lizárraga por sobornos a Pemex sin importar su pasado en el PAN

Tras ser cuestionado en conferencia de prensa por el caso de sobornos a Pemex, actualmente dirigido por Víctor Rodríguez Padilla, Ricardo Anaya pidió todo el peso de la ley para Mario Alberto Ávila Lizárraga.

Esto sin importar que Mario Alberto Ávila Lizárraga cuenta pasado panista, pues como militante blanquiazul fue candidato a la gubernatura del estado de Campeche en el año 2009.

“Que se aplique todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, enfatizó Ricardo Anaya.

Al respecto, el coordinador del PAN en el Senado acusó que Morena busca señalar que Mario Alberto Ávila Lizárraga cuenta con pasado panista, sin embargo, omiten de los señalamientos un detalle importante.

Y es que Ricardo Anaya señaló que el escándalo de los sobornos a Pemex ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Todo el peso de la ley caiga quien caiga. Si alguien del PAN está involucrado, que lo procesen. Nada más que si está metida gente de Morena, del gobierno de AMLO, que también se aplique todo el peso de la ley”. Ricardo Anaya

No obstante, insistió en que, sin importar si el señalado cuenta o no con pasado en el PAN, o si es un allegado a Morena, debe ser acreedor a alguna sanción por parte de las autoridades.

Ricardo Anaya, senador del grupo parlamentario PAN durante sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores (Andrea Murcia Monsivais)

Estados Unidos investiga sobornos en Pemex durante el sexenio de AMLO

El 11 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos radicados en Houston están siendo acusados de sobornar a funcionarios de Pemex.

De acuerdo con el fiscal Matthew R. Galeotti, los dos empresarios mexicanos manipularon el proceso de licitación para obtener contratos de millones de dólares.

Las investigaciones señalan que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes del estado de Texas, ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares, así como productos Louis Vuitton y Hublot para obtener contratos millonarios.

Esta situación habría ocurrido entre los años 2019 a 2021, en el sexenio de AMLO y bajo la dirección en Pemex de Octavio Oropeza.