El Mencho denunció al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez según el Departamento de Estado de Estados Unidos tras sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la gestión de Octavio Oropeza.

Adicionalmente de las acusaciones de los sobornos en Pemex, El Departamento de Estado de Estados Unidos también vincula al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez con miembros del narcotráfico.

Señalamiento que de acuerdo con Guacamaya Leaks el vínculo sería con el grupo criminal de “Los Zetas”, según la denuncia atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobornos a Pemex: El Mencho denunció al empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez por extorsión y cobro de piso

Según Guacamaya Leaks con documentos de filtraciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), existe un correo “acreditado” a El Mencho, líder del CJNG, en el que se ofrecía hasta ’10 millones de dólares’ por datos que revelaran la relación con el tabasqueño Marcos Manzanilla Fojaco.

Pero además, según esta acusación el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Marcos Manzanilla Fojaco son dueños de Roma Energy México y Tubular Technology, compañías dedicadas a la exploración petrolera y que señalan habrían recibido más de 150 millones de pesos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el documento se indicaba además que se darían los 10 millones de dólares por información sobre los dueños de la empresa Tubular Technology, empresa asociada de los contratos “CNH-R02-L03-VC01-2018 y CNH-R01-L03-A16-2015″.

Asimismo se mencionaba que los verdaderos dueños de la empresa Roma Energy México y VLOQUE, SAPI de CV, son Marco Manzanilla Fojaco y Alejandro Rovirosa Martínez, “quienes ostentan una fortuna entre los 2,000 y 3,000 millones con origen de la extorsión, cobro de pisos, secuestros u homicidios al ser señalados de haber sido operadores de Los Zetas”, según la denuncia de El Mencho.

Sobornos a Pemex: Marcos Manzanilla había sido detenido pero fue liberado

Además se sabe que Marcos Manzanilla fue detenido el 7 de julio de 2017 con armas, drogas y casi 2 millones de dólares en efectivo, por ello se le había abierto una averiguación previa PGR-FED-TAB-VHSA-0000666-2017 en la delegación de la entonces PGR en Tabasco.

Con base a la misma denuncia Marcos Manzanilla fue liberado por la intervención del entonces Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez.

Acusan además que se mantendría en su nómina a mandos medios de la Marina, Sedena y Policía Federal, incluso a personal de la SEIDO, a quienes pagaría sobornos que van de 100 a 500 mil pesos mensuales.

