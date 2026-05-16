En sesión celebrada hoy viernes 15 de mayo de 2026, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados votó a favor de reservar por cinco años todos los documentos del proceso de selección de nuevos consejeros del INE.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, rechazó esta decisión, señalando la importancia de la transparencia en este tipo de procesos.

“Quiero fijar posición en contra de que este Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años de todo lo que tenga que ver del proceso de elección de tres personas para ocupar Consejerías Electorales en el Consejo General del INE, proceso que concluyó hace unas semanas” Kenia López Rabadán

Diputados aprueban terna de consejeros del INE (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Kenia López Rabadán rechaza resguardar documentos sobre elección de consejeros del INE

Este día, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar por cinco años la documentación correspondiente al proceso de selección de los 3 nuevos consejeros del INE.

Esto tras la solicitud al respecto presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en la recomendación emitida por el Comité Técnico de Evaluación.

Este decisión no pasó desapercibida para Kenia López Rabadán, quien a través del secretario técnico de la mesa directiva, Gustavo Flores, externó su rechazo a esta determinación.

A través de un escrito, la presidenta de la Cámara de Diputados destacó la importancia de la transparencia, señalando que esta es promotora de mejores prácticas y de la propia participación ciudadana.

“La transparencia no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad. Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas”. Kenia López Rabadán

López Rabadán recordó al Comité que la transparencia es una herramienta que permite a la ciudadanía "ejercer su derecho a la información“, así como permitir la rendición de cuentas y contar con un país “más justo, eficiente y equitativo”.

Solo así, señaló la presidenta de la Cámara Baja, se puede construir un camino hacia la honestidad, poniendo como prioridad el bienestar colectivo y no el ocultamiento de información.

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La decisión del Comité se da en medio de señalamientos de falta de transparencia y claridad sobre cómo ocurrió el proceso para definir a los nuevos consejeros del INE.