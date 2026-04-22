La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la terna de quienes serán los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por los próximos nueve años.

Con 334 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados definió a:

Arturo Manuel Chávez López

Frida Denisse Gómez Puga

Blanca Yassahara Cruz García

Diputados aprueban por mayoría calificada a los nuevos consejeros del INE; oposición señala irregularidades

En sesión celebrada el martes 21 de abril, Diputados federales definieron a los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE para el periodo 2026-2035.

La terna fue aprobada por mayoría calificada en el Pleno, tras recibir los votos a favor de las bancadas de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

Tras su elección, Chávez López, Gómez Puga y Cruz García deberán presentarse el miércoles 22 de abril en el INE, con la finalidad de rendir protesta e iniciar sus labores a la brevedad posible.

Por su parte, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, externaron su desacuerdo con la terna, la cual fue presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Los partidos de oposición acusaron presuntas irregularidades en el proceso de selección, tras asegurar que los tres perfiles elegidos son cercanos o cuentan con pasado ligado al gobierno en turno.