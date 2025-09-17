Cómo participar en las consultas del T-MEC rumbo a su revisión en 2026, la Secretaría de Economía te dice y a partir de cuándo.

Las consultas para revisar el T-MEC de México, Estados Unidos y Canadá comenzarán el próximo año a petición de Donald Trump tras una dura política arancelaria en el mundo.

Previo al inicio de estas consultas, la Secretaría de Economía pone a disposición de los mexicanos la oportunidad de poder dar su información, comentarios y recomendaciones al respecto del T-MEC. Te decimos cómo participar y hasta cuándo tienes para poder hacerlo.

Así puedes participar en las consultas del T-MEC rumbo a su revisión en 2026

En una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), indica cómo poder participar en las consultas del T-MEC rumbo a su revisión en 2026.

Es por ello que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invita a las partes interesadas a presentar información, comentarios y recomendaciones respecto al funcionamiento.

De acuerdo con esta publicación del DOF de la Secretaría de Economía, el plazo para presentar información, comentarios o recomendaciones será de 60 días naturales, que se cuentan a partir desde el 16 septiembre pasado.

La manera para participar en las consultas del T-MEC rumbo a su revisión en 2026 es que se deberán enviar en copia física o de manera electrónica la información, comentarios o recomendaciones que se tenga a través de las siguientes formas: