Este jueves se registró una balacera entre civiles y elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en Dautillos, municipio de Navolato, en Sinaloa.

De acuerdo con primeros reportes, el tiroteo inició alrededor de las 13:50 horas.

En redes sociales circulan videos del momento en el que se llevaba a cabo el enfrentamiento. Múltiples detonaciones provenientes de armas de fuego alertaron a los habitantes de la zona.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido información oficial sobre lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas, respectivas autoridades hablen del evento que desató pánico en Navolato.

🔴🔴 Enfrentamiento a balazos en Dautillos, en Navolato, Sinaloa. pic.twitter.com/N8RpiR0C9a — Contacto Revista (@ContactoRevist) March 26, 2026

¿Qué se sabe de la balacera en Navolato, Sinaloa?

Autoridades estatales acudieron al campo pesquero de Dautillos, en Navolato, por una llamada al 911 que alguien realizó después de las 14 horas para reportar la balacera.

Aunque se dice que varias unidades de la Marina se concentraron en dicho campo, no se ha confirmado que el enfrentamiento haya derivado de un operativo.

Por testimonios se sabe que civiles armados e integrantes de la de Marina se enfrentaron a balazos.

Ante el ruido de las detonaciones, habitantes de la zona optaron por resguardarse en sus domicilios.

Algunos de ellos grabaron con su celular videos para documentar el enfrentamiento del que aún las autoridades de Sinaloa, no han hablado.

Al no haber información oficial, se desconoce si hay bajas o personas heridas, así como detenciones o aseguramiento de objetos ilícitos.

Cabe mencionar que este enfrentamiento se da en medio de operativos que se llevan a cabo en Sinaloa, especialmente en Culiacán, Guasave y Mazatlán, que han resultado en la detención de presuntos miembros de Los Chapitos y La Mayiza.

Actualmente, 1,600 militares vigilan la zona, además de combatir al crimen organizado.