La directora general de Canal Once, Renata Turrent, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo la investigación por daños al acervo histórico.

“Es material histórico [..] son daños irreversibles porque es la memoria histórica de este país”. Renata Turrent, directora de Canal Once

Canal Once estuvo tomado durante 74 días, tal como dio a conocer Renata Turrent quien confirmó que tras su ingreso, encontraron material dañado en el suelo.

Referente al desalojo de los estudiantes, el mismo comenzó con el ingreso de elementos de la FGR, quienes salieron durante la madrugada de este lunes 3 de agosto.

FGR llevará investigación por daños al acervo histórico de Canal Once: Renata Turrent

En entrevista con Pamela Cerdeira, Renata Turrent dio a conocer que la FGR llevará a cabo la investigación por los daños encontrados en Canal Once y su acervo histórico.

Renata Turrent anuncia investigación con la FGR por daños al acervo histórico de Canal Once (Captura de pantalla)

Mientras que los trabajadores de Canal Once llevan a cabo un inventario para contabilizar no sólo los daños, sino posible material faltante del acervo histórico.

Renata Turrent lamentó que mucho del material del acervo histórico probablemente se haya perdido, provocando un daño irreversible, en particular por la videoteca.

Canal Once también tendría otros daños, debido a cortes anómalos a la energía eléctrica, así como al Control Maestro y los sistemas operativos y administrativos.

Toda la evidencia de los daños mencionados habría sido recabada por la FGR que dará a conocer los resultados de la investigación oportunamente.

El acervo histórico de Canal Once era la principal razón detrás del desalojo, ya que como recalcó Renata Turrent, desde el primer momento expresaron su preocupación.

Renata Turrent anuncia investigación con la FGR por daños al acervo histórico de Canal Once (Captura de pantalla)

Renata Turrent explica por qué desalojaron a protestantes del Canal Once

Asimismo, Renata Turrent dio a conocer los motivos por los que en conjunto con 120 trabajadores, se decidió desalojar a los estudiantes protestantes del Canal Once.

La razón es debido a que dentro de las exigencias de los estudiantes, ninguna es alusiva al Canal Once, por lo que les pareció injusto que siguiera la toma de las instalaciones.

Renata Turrent agregó a su vez que las operaciones cada día eran más complicadas, sólo se mantuvieron gracias a los trabajadores y la generosidad de los medios.