Mario Delgado, titular de la SEP, alertó que se encontraron daños en el acervo histórico del Canal Once luego de recuperar el control de sus instalaciones.

De acuerdo con el secretario, en la primera revisión que se hizo tras la toma, se identificó material roto en el suelo; sin embargo, se desconoce qué tan grave es el daño.

“La primera revisión que se hizo del archivo, sí hay material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico de Canal Once” Mario Delgado

Asimismo, resaltó que serán las autoridades correspondientes quienes realicen la evaluación de los daños al acervo del Canal Once del IPN.

Acervo de Canal Once fue dañado, confirma Mario Delgado

El secretario Mario Delgado señaló que, a dos meses de la toma de Canal Once, comenzó a subir la preocupación por el acervo videográfico de la televisora.

“Ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y el estado de todas las instalaciones de Canal Once” Mario Delgado

Ante esta preocupación, los trabajadores “decidieron organizarse y tomaron pacíficamente el canal”, donde encontraron únicamente 6 estudiantes.

Luego de recuperar las instalaciones, se llamó a las autoridades y peritos para poder realizar la evaluación correspondiente de los daños ocasionados al acervo.

“Se va a hacer una evaluación por las autoridades correspondientes. Desafortunadamente a simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso” Mario Delgado

Protesta de estudiantes del IPN no está relacionada con Canal Once, señala Delgado

Mario Delgado señaló que estudiantes del IPN tomaron las instalaciones de Canal Once desde el 20 de mayo a pesar de que no tenía relación con sus protestas.

“Desde el 20 de mayo un grupo de jóvenes del Politécnico Nacional decidió quedarse en las instalaciones del Canal Once” Mario Delgado

El titular de la SEP resaltó que tras semanas sin diálogo, lograron discutir el pliego petitorio de los estudiantes; sin embargo, en ningún punto se mencionaba el canal del Estado.