Estudiantes del IPN denunciaron violencia en el desalojo de las instalaciones de Canal Once el pasado 2 de agosto.

En redes sociales se compartieron videos donde trabajadores derriban la puerta de entrada de las instalaciones del Canal Once donde, señalaron, sólo permanecían 6 estudiantes.

Si bien el IPN aseguró que la toma fue pacífica, los estudiantes denunciaron el desalojo violento de los trabajadores, quienes insistieron en que necesitaban regresar a laborar.

Estudiantes denuncian desalojo con violencia por trabajadores de Canal Once

Autoridades del IPN señalaron que las instalaciones de Canal Once fueron tomadas por los estudiantes de manera pacífica; sin embargo, los estudiantes resaltaron que hubo uso de fuerza.

Los estudiantes resaltaron que en la toma permanecían aún decenas de alumnos que fueron retirados por personal de la televisora con uso de violencia, hecho que denunciaron con videos.

De acuerdo con los estudiantes, los trabajadores llegaron para romper las cadenas con las que sujetaban las vallas metálicas para poder ingresar a las intalaciones de Canal Once y sacarlos.

Asimismo, denunciaron que no les permitieron sacar sus pertenencias, entre las que se encontraban ropa y pilas recargables para sus teléfonos.

1/ Canal Once dice que "retomó de manera pacífica" sus instalaciones este domingo.



Los estudiantes del #IPN, que las ocupaban desde mayo, cuentan otra cosa: un desalojo sin entrega formal, áreas selladas y corte de energía en la ENCB. 🧵 pic.twitter.com/bClZrQo25n — Mario Marlo (@Mariomarlo) August 3, 2026

Acervo videográfico fue dañado durante la toma de Canal Once

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que a dos meses de la toma de Canal Once, se encontró que hubo daños al acervo videográfico.

El secretario resaltó que “ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y el estado de todas las instalaciones de Canal Once”.

Ante esta preocupación, los trabajadores “decidieron organizarse y tomaron pacíficamente el canal”, aseguró Mario Delgado.

Luego de recuperar las instalaciones, se llamó a las autoridades y peritos para poder realizar la evaluación correspondiente de los daños ocasionados al acervo.