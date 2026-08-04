Tras recuperar las instalaciones de Canal Once en la Ciudad de México (CDMX), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzó la tarde del 3 de agosto con el refuerzo de las medidas de seguridad.

De acuerdo con reportes, trabajadores han instalado mallas y rejas metálicas con el fin de resguardar los puntos de acceso a las instalaciones ubicadas en el Casco de Santo Tomás.

Por su parte, el Canal Once emitió resaltó que iniciará los trabajos para restablecer sus operaciones y regresar gradualmente sus producciones a los foros y espacios.

Refuerzan seguridad en Canal Once tras recuperar instalaciones

Al cumplirse 73 días de la toma de instalaciones del Canal Once por parte de un grupo de estudiantes, el IPN logró retomar los espacios la tarde del domingo 2 de agosto.

Por lo ocurrido, los alumnos inconformes que realizaron la toma el pasado 21 de mayo, acusaron un desalojo violento, tras lo cual el IPN comenzó con el refuerzo de las medidas de seguridad.

Durante la tarde del lunes 3 de agosto, un grupo de trabajadores instaló rejas y vallas metálicas en varios de los puntos de acceso de Canal Once.

Estudiantes denuncian desalojo violento de Canal Once (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Con respecto al refuerzo de las medidas de seguridad, reportes periodísticos refieren que el IPN habría contratado personal externo para la instalación de vallas en el perímetro del inmueble.

Canal Once reanudará producciones en sus instalaciones

Mientras el IPN ordenó reforzar la seguridad en sus instalaciones del Casco de Santo Tomás, el Canal Once aseguró que reanudara las producciones en sus foros y espacios oficiales.

Por medio de un comunicado, la emisora insistió en aseverar que los espacios fueron retomados de manera pacífica y con la supervisión de personal de la CNDH.

Una vez que se pudo ingresar a las instalaciones, “se solicitó la intervención inmediata” de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Asimismo, el Canal Once indicó que en regiones preliminares se han identificado posibles daños al acervo histórico que ya se documentan para que se integren a las investigaciones.

Además, pidió a las audiencias a seguir acompañando la programación de la emisora, así como estar pendiente de los próximos estrenos que se lanzarán mientras se restablecen operaciones.

Anuncian investigación por daños al acervo histórico de Canal Once (Captura de pantalla)

Finalmente, Canal Once reafirmó su compromiso con el derecho de las audiencias y aseguró que seguirá emitiendo contenidos informativos, educativos, científicos y culturales de calidad.