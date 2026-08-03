Las diputadas en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, se disculparon luego de ser criticadas al decir que sus los adultos mayores “huelen a baúl”.

Ambas diputadas de Morena en el Congreso de Puebla hicieron esos comentarios en el podcast ‘Descasadas’ de la propia exlocutora y tiktoker Nayeli Salvatori.

En dicho video la diputada Grace Palomares dijo que los hombres mayores huelen “como a humedad, como a baúl” a lo que Salvatori le secundó diciendo que sí “huelen a baúl, huelen a baúl”.

Nayeli Salvatori se disculpa y acusa descontextualización de comentarios sobre adultos mayores

Nayeli Salvatori dijo que sus comentarios fueron malinterpretados y que los agravios sentidos por personas de la tercera edad fueron resultado de la descontextualización que hizo la oposición.

Aseguró que nunca buscaron hablar mal de un grupo vulnerable y que ofrecía disculpas sinceras a la opinión pública.

“Ofrezco de maneta sincera, honesta y sin ambages, una disculpa pública a las personas que se sintieron agraviadas por los comentarios vertidos en mi podcast” Nayeli Salvatorui. Diputada Morena Puebla

Grace Palomares se disculpa con adultos mayores por podcast con Nayeli Salvatori

Grace Palomares dijo que no quiso ofender a los adultos mayores y que sus palabras fueron aprovechadas por la oposición para atacarla a pesar de haberlas dicho en un espacio de entretenimiento.

Además, acusó que han aprovechado la polémica para desinformar pues les han atribuido frases que nunca dijeron y que aseguró nunca han respaldado.