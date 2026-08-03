Canal Once anunció que este 2 de agosto retomó de manera pacífica sus instalaciones, luego de permanecer ocupadas durante 2 meses por estudiantes relacionados con las protestas del IPN.

En un comunicado oficial, la televisora pública indicó que durante ese periodo priorizó el diálogo para recuperar sus espacios y garantizar el restablecimiento gradual de sus actividades institucionales.

La emisora señaló que continuará las mesas de trabajo con las autoridades competentes, al tiempo que realizará una evaluación técnica de su infraestructura y de los bienes bajo resguardo.

Canal Once mantendrá el diálogo y evaluará los daños en sus instalaciones

De acuerdo con la televisora, la ocupación comenzó el 21 de mayo, cuando estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ingresaron a las instalaciones por demandas ajenas a las atribuciones del canal.

Durante ese periodo, Canal Once aseguró que mantuvo sus transmisiones gracias al compromiso de su personal y al respaldo de diversas instituciones y medios públicos.

Canal Once, protesta de IPN (Emmanuel Rosas / Emmanuel Rosas)

La emisora reiteró su respeto al derecho de las y los estudiantes a expresar sus inconformidades, así como al derecho de sus trabajadores a desempeñar sus funciones.

También destacó que la recuperación de las instalaciones permitirá revisar la infraestructura, el acervo audiovisual y las condiciones necesarias para restablecer plenamente sus operaciones.

En los próximos días, Canal Once informará sobre los resultados de la evaluación técnica y las acciones previstas para la recuperación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones.

El medio público precisó que el regreso a sus espacios no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades, las cuales continuarán desarrollándose mediante el diálogo.

Finalmente, Canal Once reafirmó su compromiso de ofrecer contenidos informativos, educativos, científicos y culturales, además de señalar que su protección constituye una responsabilidad compartida para la sociedad mexicana.