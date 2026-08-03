La diputada Iraís Reyes inició una demanda contra Sony por el futuro de PlayStation en México ante la Comisión Nacional Antimonopolio.

En compañía de Luis Donaldo Colosio Riojas, la diputada señaló que se trata de una demanda, no por la transición a lo digital, sino en defensa de los derechos de los consumidores.

Por su parte, el senador Colosio Riojas, resaltó que se trata de una práctica monopólica, toda vez que Sony estaría dominando tanto el hardware como la certificación de los juegos y la tienda digital.

Iraís Reyes: Sony busca controlar el mercado de videojuegos “a los precios que quieran”

La diputada por Movimiento Ciudadano Iraís Reyes señaló que Sony está buscando controlar el mercado de los videojuegos de PlayStation con “los precios que quieran”

Por ello, señaló que “lo que no debe desaparecer con el disco” son los derechos de los consumidores, así como la competencia y el derecho a elegir cómo los usuarios adquieren sus productos.

La diputada señaló que con esta denuncia no se está oponiendo a la digitalización del mercado, sino a la práctica monopólica que significa que Sony domine las consolas, las tiendas y los precios.

“El problema es que tenemos una empresa que controla una consola, qué juegos funcionan en ella, la tienda digital y los precios. Y si el único canal que tiene la gente para comprar un videojuego a través de una tienda digital que al día de hoy tiene el 80% de sus compras, prácticamente van a asumir la compra de todos los videojuegos a los precios que quieran” Iraís Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano

Asimismo, destacó que con la desaparición del formato físico “desaparecen las alternativas que tenemos los consumidores de comprar un videojuego más barato” y elimina las opciones de adquisición.

Pagas precio de dueño y te dan derechos de inquilino, señala Luis Donaldo Colosio sobre estrategia de Sony

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que esta práctica que Sony busca incorporar a México da a sus consumidores “precio de dueño” pero con derechos de inquilino.

“El día de hoy denunciamos a Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio. Desde 2028, PlayStation deja de producir juegos físicos. Su tienda digital se vuelve el único canal en México: el precio que Sony decida, las condiciones que Sony imponga… para acabar pronto nos están exigiendo pagar precio de dueño pero con derechos de inquilino” Luis Donaldo Colosio Riojas

Recordó que se trata de una falta en la que Sony busca vender, no el videojuego, sino una licencia, con lo que el juego no es tuyo y te lo pueden quitar.

En este sentido, señaló que la denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio busca también defender “los derechos patrimoniales de la gente en el entorno digital”.