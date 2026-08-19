De cara al regreso a clases 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que un grupo de alumnos iniciará el calendario escolar de manera anticipada, pues lo harán el 24 de agosto.

De acuerdo con lo confirmado por la autoridad educativa, los alumnos que regresarán a clases una semana antes que el resto de estudiantes, son los del estado de Oaxaca.

Cabe destacar que el resto de estudiantes de nivel básico van a regresar a clases en la fecha oficial que se tiene prevista: el próximo 31 de agosto.

Regreso a clases (Andrea Murcia Monsivais)

Alumnos de Oaxaca regresarán a clases 2026 el 24 de agosto

A diferencia de los alumnos del resto del país, los estudiantes de educación básica en Oaxaca adelantarán su regreso a clases 2026 para iniciar sus actividades académicas desde el 24 de agosto.

Así quedó asentado en el calendario escolar alternativo que fue elaborado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dado que el organismo gremial cuenta con el aval de las autoridades educativas del estado de Oaxaca, la decisión de adelantar el inicio de clases al 24 de agosto aplica para las 7 regiones de la entidad.

Cabe destacar que el magisterio disidente cuenta con la potestad para modificar el calendario escolar, debido a que en la entidad se implementa el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca.

En dicho esquema se contemplan varias diferencias con respecto al calendario escolar de la SEP, ya que en él se proponen 200 días efectivos de labor docente.

Regreso a clases (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

El resto de estudiantes regresarán a clases el 31 de agosto

Dado que la medida adoptada por la sección 22 de la CNTE solo aplica en Oaxaca, en el resto de entidades el regreso a clases 2026 sí se llevará a cabo el próximo 31 de agosto.

Sobre ello, la SEP ha detallado que el calendario escolar oficial de 185 días lectivos se mantendrá sin modificaciones para todas las escuelas públicas y particulares de nivel básico del país.

La homologación garantiza la uniformidad en el desarrollo de los programas de estudio, así como en las fechas de evaluaciones y periodos vacacionales para la comunidad escolar del país.

De esta manera, el inicio de actividades el 24 de agosto queda acotado exclusivamente a la jurisdicción de Oaxaca, mientras que el resto de México se apegarán a la programación central.