Con la llegada de las celebraciones por el Día de la Independencia, padres de familia y alumnos se preguntan si habrá puente el lunes 14 de septiembre de 2026 y la SEP ya respondió a esta duda.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dicta que el 14 de septiembre sí habrá clases en las escuelas de educación básica, por lo que los estudiantes deberán acudir a sus planteles.

SEP aclara que no habrá puente el lunes 14 de septiembre

Para quienes esperaban un descanso largo por las fiestas patrias, la SEP señaló que el 14 de septiembre no será puente escolar, por lo que las clases no serán suspendidas y los alumnos tienen que acudir.

¿Habrá puente el 14 de septiembre? Esto dice la SEP sobre las clases (María José Martínez / Cuartoscuro)

Sin embargo, podrán descansar el miércoles 16 de septiembre, día en el que se suspende labores escolares con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Después de la suspensión correspondiente al 16 de septiembre, las actividades escolares continuarán conforme al calendario establecido por la SEP. Esto significa que se reanudan clases el jueves 17 de septiembre.

Cabe recordar que, durante el mes de septiembre, solo se prevén dos días sin clases: el miércoles 16 y el viernes 25 de septiembre, cuando se realizará una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).