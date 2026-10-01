El ciclo escolar 2026-2027 ya está en marcha y con él llegan algunos días de descanso para estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Ante la pregunta sobre qué días no habrá clases en octubre de 2026, te compartimos qué indica el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2026? Esto dice el calendario SEP 2026-2027

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2026-2027, en el mes de octubre de 2026 habrá una día en donde cientos de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.

Viernes 30 de octubre: se lleva a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Es decir, durante octubre de 2026 no habrá un puente largo para los estudiantes, aunque todo indica que este llegará hasta finales de mes.

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2026? Calendario SEP 2026-2027 (María José Martínez / Cuartoscuro)

Ello al juntarse la reunión del CTE con los festejos por Día de Muertos, dando como resultado un fin de semana largo donde los alumnos podrán descansar de sus actividades escolares.

Cabe recordar que la junta del CTE suele llevarse a cabo de manera mensual, con el objetivo de que los profesores junto con directivos de los planteles analicen las estrategias y actividades a realizar con los estudiantes.

De manera regular esta se celebra el último viernes de cada mes, siendo en esta ocasión el día 30 de octubre de 2026.