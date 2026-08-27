La gobernadora Graciela Domínguez confirmó que el regreso a clases y las fiestas patrias se llevarán a cabo con normalidad en el estadio de Sinaloa.

Graciela Domínguez manifestó su intención de reactivar la vida pública y cultural de Sinaloa, mediante la recuperación de espacios comunitarios en conjunto con esquemas de seguridad para la población.

Graciela Domínguez busca recuperar la participación social en Sinaloa

Tras ser nombrada como gobernadora interina, Graciela Domínguez confirmó que el regreso a clases y las fiestas patrias transcurrirán con completa normalidad en Sinaloa.

Esta iniciativa busca incentivar la participación ciudadana en los tradicionales festejos patrios, los cuales se habían suspendido en años anteriores debido a la violencia en la entidad.

Graciela Domínguez Nava

Graciela Domínguez manifestó que el inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el lunes 31 de agosto, se proyecta de forma tranquila y ordenada para todos los niveles educativos.

En ese sentido, manifestó que encabezará el acto oficial del regreso a clases, destacando que las escuelas son el pilar fundamental para la reconstrucción del tejido social en Sinaloa.

Con este fin, Domínguez convocó a los 20 alcaldes y alcaldesas sinaloenses a una primera reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno.

En el encuentro se abordaron los requerimientos urgentes de cada municipio y se reforzó los trabajos conjuntos con fuerzas federales, Marina y Ejército mexicano en materia de seguridad.

Graciela Domínguez afirmó que se mantendrá pendiente del regreso a clases y fiestas patrias, con el objetivo de que estas acciones se realicen priorizando el bienestar de las familias sinaloenses.