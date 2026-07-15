Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública (SEP) hizo público el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).
En el documento se establece que las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, cumplirán con 185 días de clases para el ciclo 2026-2027.
Así como se indica que estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, regresarán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, día en que iniciará el ciclo 2026-2027 que concluirá el 9 de julio del próximo año.
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