Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública (SEP) hizo público el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento se establece que las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, cumplirán con 185 días de clases para el ciclo 2026-2027.

Así como se indica que estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, regresarán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026, día en que iniciará el ciclo 2026-2027 que concluirá el 9 de julio del próximo año.

📚La SEP publicó el calendario escolar 2026-2027 para educación básica.



El ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria. 👇 pic.twitter.com/PIkFOAClzl — Azucena Uresti (@azucenau) July 15, 2026

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