Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista presión hacia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para respaldar su propuesta de reforma electoral.

La presidenta de México afirmó que cada legislador es libre de decidir si vota a favor o en contra de la iniciativa cuando sea discutida en el Congreso.

Sheinbaum también recordó que diversas encuestas muestran que la mayoría de la población respalda cambios al sistema electoral, entre ellos la eliminación de las listas de representación proporcional, así como la reducción del financiamiento a los partidos políticos y de los costos de las elecciones.

“No. Cada quien que decida. Yo, como les dije, cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta: más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos por la gente. Más del 80% también está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a los partidos políticos y a las elecciones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la mandataria se dan en el contexto del inicio del proceso legislativo de su reforma electoral, que será analizada en la Cámara de Diputados de México.

Sheinbaum afirma que la aprobación de la reforma electoral depende de los diputados

Durante su conferencia “mañanera del pueblo” de este martes 10 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si buscará convencer a los partidos aliados de Morena, como el PT y el Partido Verde, para que respalden la reforma electoral.

La presidenta reiteró que su responsabilidad fue presentar la iniciativa, pero subrayó que la decisión final corresponde a los legisladores.

“La mayor parte del pueblo de México está de acuerdo con la encuesta que envié. Yo cumplí; ahora depende de los diputados cómo van a ejercer su voto” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Comisiones de la Cámara de Diputados analizarán la reforma electoral este 10 de marzo

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados serán las encargadas de dar lectura, analizar y, en su caso, aprobar la iniciativa de reforma electoral impulsada por Sheinbaum.

Se prevé que el proceso legislativo inicie este martes 10 de marzo, y que, en caso de obtener el aval en comisiones, el proyecto sea turnado al pleno para su discusión y votación.

Entre los legisladores existen posturas divididas sobre la reforma, por lo que el debate en el Congreso se perfila como uno de los temas políticos más relevantes de la agenda legislativa.

Encuesta: PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación

La más reciente encuesta de MetricsMx revela que Claudia Sheinbaum mantiene un sólido respaldo ciudadano, con un 73.3% de aprobación a su gestión. Sin embargo, el estudio también muestra que los partidos aliados PVEM y PT no son percibidos como parte central de la Cuarta Transformación.

La ciudadanía considera que, en temas como la reforma electoral, estos partidos han priorizado intereses propios antes que el proyecto presidencial, lo que marca un distanciamiento en la percepción pública.