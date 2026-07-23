El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México (CDMX) ordenó reactivar el proceso contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados tras rechazar su amparo contra el mismo.

Se argumentó que el proceso por caso Agronitrogenados lleva tres años suspendido, pese a que el acuerdo reparatorio de Alonso Ancira Elizondo, también implicado, no beneficia a Emilio Lozoya.

Por lo mismo, el Tribunal Colegiado aprobó con unanimidad el proyecto de la magistrada Lorena Olivia Becerra, quien explicó que el proceso por caso Agronitrogenados debe continuar.

Proceso contra Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados es reactivado

El proceso por el sobrecosto de la planta de Agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya se reactivará, bajo argumento de que el acuerdo no es de mancomunidad y no lo beneficia.

Reactivan proceso contra Emilio Lozoya (Especial)

En su caso, Alonso Ancira optó por solidaridad por obligación, por lo que Emilio Lozoya tampoco pagó parte del acuerdo reparatorio, como determinó en 2023 el juez de control del Reclusorio Norte.

En ese momento, el juez Gerardo Alarcón apuntó que ya existía una reparación del daño en caso Agronitrogenados, de 216 millones de dólares, como reiteró la defensa de Emilio Lozoya.

A esto se suma que Alonso Ancira Elizondo no ha pagado parte del acuerdo como dio a conocer la Fiscalía General de la República, bajo argumento del mismo amparo del exdirector de Pemex.

Emilio Lozoya pierde amparo para frenar proceso por caso Agronitrogenados

El amparo al que se refieren y que mantenía en pausa el proceso contra Emilio Lozoya fue rechazado en diciembre 2025, de parte del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de Primer Circuito.

Al respecto, el tribunal señaló como inaceptable que Emilio Lozoya haya reparado el daño, ya que la solidaridad no puede asumirse como regla general sin establecerlo legalmente.

En el mismo, Emilio Lozoya buscaba la etapa intermedia del proceso para evitar la acusación de la FGR de lavado de dinero en caso Agronitrogenados, con el pago la reparación del daño.