La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal por caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira está detenido por dos apelaciones.

Fue mediante comunicado que la FGR dio a conocer el estado del acuerdo con Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA).

Esto la compra la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que Pemex, dirigida por Emilio Lozoya, compró por 275 millones de dólares, con un sobrecosto de 216 millones.

Proceso contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira está detenido por apelaciones: FGR

Mediante comunicado, la FGR explicó que hay dos apelaciones por un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya y abarca a Alonso Ancira, lo que detiene su proceso por caso Agronitrogenados.

Proceso penal contra Emilio Lozoya se mantiene detenido, explica la FGR (Especial)

Señala que un juez de control decidió reservar la aprobación definitiva de un acuerdo de Alonso Ancira en junio 2024, por un amparo promovido por Emilio Lozoya.

La FGR mencionó que si bien dicho amparo de Emilio Lozoya fue descartado en noviembre 2025, el exdirector de Pemex interpuso un segundo recurso, con fallo el 19 de junio 2026.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la negativa de los amparos, sin embargo, Emilio Lozoya interpuso dos apelaciones que siguen en espera de la resolución judicial.

Por lo que al seguir pendientes, la FGR no puede continuar con el procedimiento penal para Emilio Lozoya y Alonso Ancira, sin mencionar cuándo se resolverán dichas apelaciones.

Caso Agronitrogenados: Alonso Ancira debe 112 millones de dólares del acuerdo, explica FGR

La FGR hizo dicha mención de las apelaciones de Emilio Lozoya debido a que explica la falta de 112 millones de dólares de Alonso Ancira en la reparación del daño.

El acuerdo con Alonso Ancira establecía un pago de tres partes, el último a realizarse en noviembre de 2023, que no fue cubierto por un proceso de reestructuración de AHMSA.

La FGR iba a reanudar el proceso penal debido a dicho faltante, sin embargo, se obtuvo una prórroga para noviembre de 2024, que fue interrumpida por el amparo de Emilio Lozoya.

Dicha resolución establece que no se puede determinar el proceso de pago de manera definitiva mientras el amparo de Emilio Lozoya estuviera pendiente.