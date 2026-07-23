¿Se cayó YouTube? La aplicación presenta fallas la tarde de este jueves 23 de julio, aunque usuarios señalan que ya se restauró el servicio.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, las fallas en YouTube comenzaron alrededor de las 16:00 horas, las cuales se extienden al streaming de la plataforma.

Algunos internautas mencionaron a su vez que las fallas en YouTube se presentaron desde horas antes, aunque la plataforma no se ha pronunciado al respecto.

¿Se cayó YouTube? Fallas en la app y problemas en la conexión

Acorde con Downdetector, la aplicación de YouTube se cayó la tarde de hoy jueves 23 de julio, ya que no reproducía videos y tenía dificultades para ingresar a la app.

¿Se cayó YouTube? Fallas se concentran en la aplicación (Captura de pantalla)

De acuerdo con los reportes, las fallas habrían comenzado desde la madrugada de este jueves 23 de julio, con dificultades para transmitir la pantalla o directamente en la televisión.

La caída de YouTube no sólo abarcaría problemas en México, ya que varios comentarios externaron sus dudas sobre si fallaba su servidor en otros idiomas.

Pese a los reportes de falla en la aplicación, el portal de YouTube en navegador no ha presentado mayores problemas al momento de reproducir videos en la plataforma.

A su vez, algunas transmisiones en vivo habrían presentado fallas al momento de reproducirlas, incluso en el navegador, como marca la pantalla de error.